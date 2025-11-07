هل وقع خلاف بين بوتين ولافروف؟.. الكرملين يكشف!

A + A -

نفى الكرملين، الجمعة، التكهنات بوجود خلاف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" أن الخلاف نشب بين بوتين ولافروف، بعد مكالمة أجراها هذا الأخير مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قبيل إلغاء واشنطن لقمة بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في بودابست، وإصدار عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا.

وأوضحت الصحيفة، أن لافروف لم يحضر اجتماع مجلس الأمن الروسي، الأربعاء، رغم كونه عضوا دائما فيه.

وعادة ما يتراس لافروف الوفد الروسي المشارك في قمة مجموعة العشرين، إلا أن الكرملين أعلن، الأربعاء، أن لافروف لن يترأس الوفد، بناء على تعليمات بوتين.

ولكن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، نفى كل تكهنات حول وجود خلاف بين بوتين ولافروف.

وقال بيسكوف، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، إن هذه التكهنات "لا تتوافق مع الواقع"، مؤكدا أن لافروف مستمر في أداء مهامه كوزير خارجية.

ويشغل لافروف، البالغ من العمر 75 عاما، منصب وزير الخارجية في روسيا منذ عام 2004.