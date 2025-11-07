بالصورة - أغمي عليه ووقع أرضاً أمام ترامب..!

A + A -

شهد البيت الأبيض لحظات مربكة خلال مؤتمر صحفي بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ أُغمي على أحد الضيوف خلال إعلان ترامب عن خفض تكلفة أدوية السمنة، مما أدى إلى إنهاء الحدث في المكتب البيضاوي قبل أوانه.

فخلال حديث ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة "إيلي ليلي"، تهاوى أحد الضيوف، الذي كان يقف إلى جانب مسؤولين من إدارة ترامب ومديري شركات الرعاية الصحية، مغمياً عليه. قبل أن يساعده الواقفون إلى جانبه، ويمددونه أرضاً.

بينما قدم مدير مركز خدمات الرعاية الطبية "ميهمت أوز" وآخرون المساعدة، ووقف ترامب ليراقب ما حدث، قبل أن تُوقف الكاميرات.

فيما دعي الصحفيون الحاضرون إلى الخروج من الغرفة، قبل أن يعودوا لاحقاً، ويوضح ترامب أن ممثلًا لإحدى شركات الأدوية "شعر بدوار بسيط" مضيفاً أنه بخير الآن.

بدورها أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان بعد الحادث أن الرجل بخير، وأوضحت أنه ممثل لإحدى شركات الرعاية الصحية التي كانت حاضرة.