رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، على إعلان تقاعد نانسي بيلوسي، إحدى أبرز الشخصيات السياسية الأميركية خلال العقود الأربعة الماضية، وأول امرأة تترأس مجلس النواب، قائلا إنها "امرأة شريرة قامت بعمل سيّئ"، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي: "أعتقد أنها كانت امرأة شريرة، قامت بعمل سيّئ، وكلفت البلاد خسائر فادحة وسمعة سيئة. لطالما اعتقدت أنها كانت فظيعة".

أضاف: "أعتقد أنها قدمت للبلاد خدمة عظيمة بتقاعدها. أعتقد أنها كانت عبئا ثقيلا على البلاد".

وأعلنت بيلوسي في وقت سابق الخميس أنها ستتقاعد في كانون الثاني 2027 مع انتهاء ولايتها الحالية.

وكانت تربطها علاقة سيّئة بترامب الذي لم يتوانَ عن مهاجمتها وأطلق عليها لقب "نانسي المجنونة"، وحاول أن يظهرها كتجسيد أوضح للسياسيين السيئين الذين يقول إنه يحاربهم.