CNN: هذه الدولة ستنضم الليلة إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

من المتوقع أن تعلن إدارة ترامب مساء الخميس أن كازاخستان ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عدة مطلعين على الأمر، رغم من أن البلدين لديهما بالفعل علاقات دبلوماسية طويلة الأمد.

وتمثل هذه الاتفاقيات إنجازا بارزا في السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب منذ ولايته الأولى، ويسعى البيت الأبيض إلى توسيع دائرة الدول التي تنضم للاتفاقية.

وتعتقد الإدارة أن إضافة كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم ستكون "مجرد قمة جبل الجليد"، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

ويمثل هذا الإعلان المتوقع خلال اجتماع بين ترامب وخمس دول في آسيا الوسطى، انضمام أول دولة إلى اتفاقيات إبراهيم منذ عام 2020. ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك أي تغيير جوهري أو ترقية في العلاقات الدبلوماسية التي تربط إسرائيل وكازاخستان منذ عقود.

وألمح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى الإعلان عن ذلك الخميس أثناء ظهوره في مؤتمر مالي في ميامي.

وقال ويتكوف: "اتفاقيات إبراهيم - سأعود إلى واشنطن الليلة، لأننا سنعلن الليلة عن دولة أخرى".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخميس أيضًا برئيس كازاخستان قاسم دجومارت توكاييف. وناقش الطرفان "توسيع فرص التجارة والاستثمار"، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية عن الاجتماع.

وقال مكتب توكاييف في بيان إن كازاخستان مستعدة "للدخول في حوار بناء بشأن تعميق التعاون المتعدد الأوجه".

وجعلت إدارة ترامب توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم أحد أهم أهداف سياستها الخارجية. وقد شهدت هذه الاتفاقيات تطبيع إسرائيل علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول أخرى. وتسعى الولايات المتحدة الآن إلى دفع عجلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية، لكن الرياض أوضحت أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال مسار عملي نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر رفضته الحكومة الإسرائيلية علنًا.

وفي الشهر الماضي، صرّح ترامب لمجلة تايم بأن "المملكة العربية السعودية ستقود الطريق نحو اتفاقيات إبراهيم". وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن المملكة ستنضم إلى الاتفاقيات بحلول نهاية العام، أجاب ترامب: "نعم، أعتقد ذلك".