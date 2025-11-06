living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

CNN: هذه الدولة ستنضم الليلة إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

6
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من المتوقع أن تعلن إدارة ترامب مساء الخميس أن كازاخستان ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عدة مطلعين على الأمر، رغم من أن البلدين لديهما بالفعل علاقات دبلوماسية طويلة الأمد.

وتمثل هذه الاتفاقيات إنجازا بارزا في السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب منذ ولايته الأولى، ويسعى البيت الأبيض إلى توسيع دائرة الدول التي تنضم للاتفاقية.

وتعتقد الإدارة أن إضافة كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم ستكون "مجرد قمة جبل الجليد"، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

ويمثل هذا الإعلان المتوقع خلال اجتماع بين ترامب وخمس دول في آسيا الوسطى، انضمام أول دولة إلى اتفاقيات إبراهيم منذ عام 2020. ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك أي تغيير جوهري أو ترقية في العلاقات الدبلوماسية التي تربط إسرائيل وكازاخستان منذ عقود.

وألمح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى الإعلان عن ذلك الخميس أثناء ظهوره في مؤتمر مالي في ميامي.

وقال ويتكوف: "اتفاقيات إبراهيم - سأعود إلى واشنطن الليلة، لأننا سنعلن الليلة عن دولة أخرى".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخميس أيضًا برئيس كازاخستان قاسم دجومارت توكاييف. وناقش الطرفان "توسيع فرص التجارة والاستثمار"، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية عن الاجتماع.

وقال مكتب توكاييف في بيان إن كازاخستان مستعدة "للدخول في حوار بناء بشأن تعميق التعاون المتعدد الأوجه".

وجعلت إدارة ترامب توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم أحد أهم أهداف سياستها الخارجية. وقد شهدت هذه الاتفاقيات تطبيع إسرائيل علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول أخرى. وتسعى الولايات المتحدة الآن إلى دفع عجلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية، لكن الرياض أوضحت أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال مسار عملي نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر رفضته الحكومة الإسرائيلية علنًا.

وفي الشهر الماضي، صرّح ترامب لمجلة تايم بأن "المملكة العربية السعودية ستقود الطريق نحو اتفاقيات إبراهيم". وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن المملكة ستنضم إلى الاتفاقيات بحلول نهاية العام، أجاب ترامب: "نعم، أعتقد ذلك".

CNN
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout