لندن تهتزّ بفضيحة جديدة..!

بدأت الشرطة البريطانية، الأربعاء، حملة بحث واسعة عن سجينين أُطلق سراحهما عن طريق الخطأ من سجن "واندسوورث" في العاصمة لندن، في حادثتين منفصلتين، ما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول كفاءة نظام السجون البريطاني.

وأعلنت شرطة لندن أنّ أحد المفرج عنهما بالخطأ هو مواطن جزائري يبلغ من العمر 24 عاماً، أُطلق سراحه في نهاية تشرين الأول الماضي، فيما استغرقت إدارة السجون ستة أيام قبل أن تبلغ الشرطة بالخطأ الإداري الجسيم.

وفي حادثة لاحقة، أفادت الشرطة بأنّها تبحث عن سجين آخر أُطلق سراحه أيضاً من السجن نفسه، يوم الاثنين الماضي، ودعت المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد مكانه.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع قليلة من عملية بحث استمرت ثلاثة أيام، أطلقتها الشرطة البريطانية إثر الإفراج الخاطئ عن مهاجر إثيوبي يُدعى "هادوش كيبادو"، كان قد اعتُقل بتهمة التحرّش بفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً وامرأة بالغة أثناء إقامته في فندق لطالبي اللجوء في منطقة إيبينغ بمقاطعة إسيكس.

وتمكنت الشرطة من اعتقال "كيبادو" مجدداً في 26 تشرين الأول في منطقة "فينسبري بارك" شمال لندن، قبل أن يُرحّل إلى إثيوبيا، فيما قدّمت السلطات البريطانية اعتذاراً رسمياً عن الحادثة، وتعهدت بإجراء إصلاحات عاجلة لتعزيز الرقابة ومنع تكرار مثل هذه الأخطاء.

وكشفت التحقيقات أن السجين الأول الذي أُطلق سراحه بالخطأ هو إبراهيم قدور شريف، وهو مسجل في قائمة المجرمين الجنسيين، بعدما أُدين في تشرين الثاني 2024 بتهمة "السلوك الفاضح"، وحُكم عليه بـ 18 شهراً من الأعمال المجتمعية مع إدراج اسمه في السجل الجنسي لمدة خمس سنوات.

وأثارت هذه الحوادث المتكررة ضغوطاً متزايدة على وزارة العدل وإدارة السجون في بريطانيا، مع تصاعد الدعوات البرلمانية لفتح تحقيق شامل في الثغرات الأمنية والإدارية التي سمحت بتكرار الإفراج الخاطئ عن سجناء مدانين بجرائم خطيرة.

 

 

