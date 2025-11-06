ترامب يوجه تحذيرا: سيخسر الكثير إذا لم يتعاون!

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن على رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني أن يسعى إلى إقامة علاقة جديدة مع واشنطن، محذرا من أن ممداني سيخسر الكثير إذا لم يتعاون.

وفي مقابلة مع بريت باير المذيع في قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه على استعداد للتحدث مع ممداني، لكنه أكد أن على رئيس البلدية الجديد أن يحترم واشنطن، ودعمها المالي للمدينة، إذا ما أراد أن ينجح.

وأضاف ترامب: اتسم خطابه (ممداني) بالغضب تجاهي، وأعتقد أنه يجب أن يكون لطيفا معي".

وتابع قائلا: "أتمنى أن أرى العمدة الجديد يحقق نتائج جيدة لأنني أحب المدينة".

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق الأربعاء، بأن الولايات المتحدة فقدت "شيئا من السيادة" بعد فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك، متعهدا بـ"معالجة الأمر".

وخلال مؤتمر اقتصادي في ميامي بولاية فلوريدا، قال ترامب: "فقدنا شيئا من السيادة الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر"، في إشارة إلى الانتخابات التي أوصلت ممداني، وهو ديمقراطي من أصل هندي وأول مسلم يتولى هذا المنصب في أكبر مدينة أميركية.

وأشار ترامب إلى أنه على الولايات المتحدة أن تختار "بين الشيوعية والمنطق السليم"، مضيفا أن نيويورك "ستصبح قريبا ملاذا للفارين من الشيوعية".