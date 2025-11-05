ترامب عن فوز ممداني: فقدنا شيئًا من سيادتنا لكننا سنعالج الأمر

A + A -

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على فوز عمدة نيويورك زهران ممداني بالانتخابات، وقال: "فقدنا شيئًا من سيادتنا يوم أمس في نيويورك، لكننا سنعالج بالأمر، وإن ما يحصل في نيويورك مريع وسياسات الديمقراطيين هناك ستؤدي لزيادة الأسعار".

واضاف في كلمة من ميامي: "إن اقتصادنا هو الأعظم في العالم ونعيش العصر الذهبي للولايات المتحدة، وسنحقق 21 تريلون دولار خلال عام واحد، في حين لم يتمكن جو بايدن سوى من تحقيق تريليون دولار فقط خلال 4 أعوام".

وأوضح ان "600 ألف أميركي خرجوا من قوائم المساعدات بسبب زيادة عدد الوظائف ونمو الاقتصاد".