من أصل عربي.. من هي زوجة زهران ممداني التي خطفت الأضواء؟

5
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خطفت راما دوجي، عقيلة عمدة نيويورك المنتخب حديثا زهران ممداني، الأضواء خلال ظهورها أثناء إلقاء زوجها خطاب النصر بعد فوزه برئاسة بلدية المدينة، الثلاثاء.

وانتخب المرشح الديمقراطي زهران ممداني، المعارض الشرس للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيسا لبلدية نيويورك، بعد تفوقه على حاكم الولاية السابق أندرو كومو، والجمهوري كورتيس سيلوا.

وأثناء إلقائه خطاب النصر، مساء الثلاثاء، احتفالا بفوزه، أشار ممداني بشكل خاص إلى زوجته.

وقال: "ولزوجتي الرائعة راما... لا يوجد أحد أود أن يكون بجانبي في هذه اللحظة وفي كل لحظة أكثر منها".

وهتف الجمهور وصرخ بحماس عند ذكر ممداني لزوجته، ما يعكس الدور المهم الذي لعبته في حملته الانتخابية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

من هي السيدة الأولى لمدينة نيويورك؟

ولدت راما، 28 سنة، في هيوستن، وتنحدر من أصل سوري، وانتقلت إلى دبي عندما كانت في التاسعة من عمر.

وتخرجت من جامعة فيرجينيا كومنويلث في سنة 2019 بعد حصولها على شهادة البكالوريوس في فنون الاتصال.

وفي عام 2021، انتقلت إلى نيويورك لمتابعة مسيرتها الفنية، وفي نفس العام التقت بزهران ممداني البالغ من العمر 34 عاما.

وفي عام 2024، حصلت راما على درجة الماجستير من مدرسة الفنون البصرية في نيويورك.

أعلن ممداني علنا خطبتها في فبراير 2024، تزوجا وأقاما حفل زفاف في أوغندا، حيث ولد ممداني، في يوليو 2024.

وعرضت العديد من رسومات راما في مجلات مثل "فوغ" و"نيويورك"، وتعكس رسوماتها باللون الأبيض قضايا إنسانية في غزة والسودان ولبنان.

كما تصور مشاهد من الحياة في الشرق الأوسط، وغالبا ما تنشر رسوماتها على "إنستغرام"، حيث اكتسبت قاعدة جماهيرية خاصة.

كما أن أسلوبها "الفريد" في الموضة، أثار إعجاب العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الأشهر التي سبقت الانتخابات توارت، الرسامة والموهوبة في مجال التحريك، عن الأضواء السياسية التقليدية، ولم تدل بأي تصريحات عن الانتخابات، أو السياسة باستثناء صور لها وهي تحمل ملصق "لقد صوتت"، نشرتها على قصتها في "إنستغرام"، صباح الثلاثاء، وفقا للصحيفة.

 

 

Skynews
{{article.title}}
