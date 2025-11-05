أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا.. وترامب يهاجم

A + A -

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعيش رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، وألقى باللوم على الديمقراطيين في ذلك.

وذكر ترامب، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في البيت الأبيض: "الإغلاق الحكومي هو الآن رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا".

وأضاف: "الديمقراطيون يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا.. ولا أعتقد أنهم ينالون اللوم الذي يستحقونه".

وحذر من أن الإغلاق الحكومي يؤثر على قطاعات عدة مثل سوق الأسهم وشركات الطيران، مشددا "علينا وقف الإغلاق الحكومي بكل السبل".

وتابع: "تكتيك المماطلة التشريعية في مجلس الشيوخ هو القضية الأكبر وعلينا أن نجعل بلادنا تتحرك.. الوقت حان للجمهوريين للقيام بما يجب عليهم فعله وإنهاء سياسة المماطلة".

وبشأن انتخابات أمس، أكد الرئيس الأميركي: "ما حدث ليلة أمس كان فوزا ديمقراطيا بامتياز ولا أعتقد أنه كان جيدا للجمهوريين".

وأوضح: "نظام التصويت لدينا به كثير من العيوب وسنرى إذا كان بإمكاننا تغييره.. التصويت بالبريد السريع يسمح بالفساد ونحن نرفضه".

وأردف قائلا: "علينا أن نوقف الإغلاق وفتح البلد وأن نمرر القوانين المرتبطة بقوائم الناخبين".