إصابة طفل أثناء نومه في حادث إطلاق نار ببروكسل

أفادت «وكالة الأنباء البلجيكية» (بلجا)، اليوم الثلاثاء، بإصابة طفل (11 عاماً) ليلة الاثنين - الثلاثاء، خلال حادث إطلاق نار وقع في بروكسل.

وأصيب الطفل، الذي كان نائماً وقت وقوع الحادث، بشظايا زجاج من نافذة منزله التي أصابتها أعيرة نارية، وتعاملت خدمات الطوارئ مع الطفل الذي أصيب بجروح طفيفة.

وذكرت وكالة أنباء «بلجا» أنه قد تم استدعاء خدمة شرطية لدعم الضحايا، بغرض تقديم الدعم النفسي للطفل وأسرته.

ووقع الحادث بعد منتصف الليل بقليل، حيث تم إطلاق عدة أعيرة نارية في الشارع، أصابت مبنى وعدداً من السيارات المتوقفة. وعثر المحققون على نحو 15 رصاصة فارغة في مكان الحادث.

وبحسب النتائج الأولية، فر اثنان مشتبه بهما على متن دراجتين ناريتين بعد إطلاق النار.

وذكرت وكالة «بلجا» أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقاً بشأن محاولة قتل.

جدير بالذكر أن بروكسل شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة من حوادث إطلاق النار المرتبطة بتجارة المخدرات.