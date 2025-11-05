إعصار كالمايغي يودي بحياة 90 شخصاً ويخلف 26 مفقوداً في الفلبين

A + A -

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن إعصار «كالمايغي» أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصاً، وفقدان 26 آخرين في وسط الفلبين، كثير منهم نتيجة الفيضانات الواسعة التي حاصرت السكان فوق أسطح منازلهم، وجرفت عشرات السيارات في مقاطعة تضررت بشدة وما زالت تتعافى من زلزال مميت سابق.

وأفاد متحدث باسم مقاطعة سيبو، وهي الأكثر تضرراً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بالعثور على 35 جثة في بلدة ساحلية غمرتها الفيضانات، ما يرفع الحصيلة إلى 76 قتيلاً. وكان مكتب الدفاع المدني الوطني قد أكد، في وقت سابق، مقتل 17 شخصاً في مقاطعات أخرى.

ومن بين القتلى ستة أشخاص في حادث منفصل، عندما تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبيني، الثلاثاء، في مقاطعة أجوسان ديل سور الجنوبية، أثناء توجهها لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق التي ضربها إعصار كالمايغي، وفق بيان للجيش، دون تقديم تفاصيل أخرى حول سبب التحطم المحتمل.

وكان إعصار كالمايغي قد رصد، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، فوق المياه الساحلية لبلدة ليناباكان في مقاطعة بالاوان الواقعة في الجزيرة الغربية، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة (75 ميلاً في الساعة)، وهبات وصلت إلى 150 كيلومتراً في الساعة (93 ميلاً في الساعة). وتوقعت الأرصاد أن يتجه الإعصار لاحقاً، اليوم، نحو بحر الصين الجنوبي.