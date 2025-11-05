ألمانيا تحظر جمعية إسلامية وتفتش مقرات اثنتين أخريين

A + A -

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، حظر جمعية «إنتر أكتيف» الإسلامية وتعتزم مصادرة أصولها، مع إجراء عمليات تفتيش في جمعيتين إسلاميتين أخريين.

ووفقاً لبيان للوزارة، جرى تفتيش سبعة عقارات في هامبورغ، منذ صباح اليوم، و12 عقاراً في برلين وولاية هيسه، في إطار التحقيقات الأولية مع جمعيتيْ «جينيريشن إسلام» و«ريليتايت إسلام».

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، في البيان: «سنردّ بكل قوةِ القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويُحرّض على كراهية دولة إسرائيل واليهود على نحوٍ لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.