موجهًا له 4 كلمات.. عمدة مدينة نيويورك المنتخب يرد على ترامب

5
NOVEMBER
2025
وجّه عمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهرانممداني، أربع كلمات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "ارفع صوتك" (Turn the volume up)، خلال خطابه احتفالًا بفوزه المتوقع، متعهدا بـ"إطلاق جيل من التغيير" رافضًا سياسات الرئيس.

وقال ممداني: "إذا كان بإمكان أي شخص أن يُظهر لأمة خانها دونالد ترامب كيفية هزيمته، فهي المدينة التي أنجبته".

وأضاف ممداني، الذي واجه انتقادات حادة خلال حملته الانتخابية بسبب عمره ودينه وانتمائه الاشتراكي، خلال خطاب فوزه أنه يرفض الاعتذار عن هويته، قائلا: "يُقال إنني لست المرشح المثالي. أنا شاب - رغم كل ما بذلته من جهد لأصبح أكبر سنًا. أنا مسلم. أنا اشتراكي ديمقراطي. والأهم من ذلك كله، أنني أرفض الاعتذار عن أيٍّ من هذا.. ومع ذلك، إذا كان لهذه الليلة درسٌ يُستفاد منه، فهو أن التقاليد أعاقتنا".

وأشار ممداني عدة مرات إلى المجتمعات العرقية التي ركّز عليها خلال حملته، حيث قال: "كما نقول في ستاينواي، أنا منكم وإليكم"، مكررًا جملة من فيديو حملته الانتخابية الذي نُشر قبل أيام من ليلة الانتخابات، والذي استهدف فيه الناخبين الأمريكيين العرب بمزيج من اللهجتين العربية السورية والمصرية. ستاينواي حي في كوينز معروف بجالياته الكبيرة من المهاجرين المصريين والشاميين والمغاربة.

كما نشرت حملة ممداني مقاطع فيديو يتحدث فيها بالإسبانية والهندوستانية، وهي لغة بدائية اشتُقت منها الهندية والأردية الحديثتان.

وفي وقت لاحق، شكر زوجته، راما دوجي - التي تُعدّ أول سيدة أولى أمريكية من أصل عربي في مدينة نيويورك - مخاطبًا إياها باسم "حياتي"، أي "حياتي".

وسيحقق ممداني تاريخا جديدا باعتباره أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك وأول شخص من جنوب آسيا يتولى هذا المنصب.

 

 

CNN
