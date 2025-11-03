إدارة ترامب اعلنت خفض المساعدات الغذائية لعشرات ملايين الأميركيين

A + A -

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم، أن "المساعدات الغذائية لنحو 42 مليون أميركي ستُخفّض في تشرين الثاني"، بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأوضح مسؤول في وزارة الزراعة في وثائق قضائية أن "الحكومة ستستخدم 4,65 مليارات دولار من صندوق الطوارئ لتمويل المدفوعات المرتبطة ببرنامج "سناب"، أكبر برنامج مساعدات غذائية عامة في الولايات المتحدة، ما سيغطي حوالي "50% من المساعدات المقدمة للأسر المستحقة".

يأتي هذا الإعلان عقب حكم صادر عن قاض فدرالي في بروفيدنس بشمال شرق البلاد، وهو أحد قاضيين أمرا السلطة التنفيذية الأسبوع الماضي باستخدام أموال الطوارئ لضمان استمرار برنامج "سناب".

وتقول إدارة ترامب إن البرنامج يعاني من نقص في التمويل في ظل الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر بسبب فشل الديموقراطيين والجمهوريين في الاتفاق على ميزانية جديدة وتقاذفهم الاتهامات بالمسؤولية عن هذا المأزق.

واتهم زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النوابحكيم جيفريز، دونالد ترامب وحزبه الجمهوري الأحد بـ "استغلال جوع" 42 مليون مستفيد من البرنامج.