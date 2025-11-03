عبر طائرات مسيّرة.. عملية إدخال مخدرات إلى سجن!

A + A -

تمكّنت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في شمال غرب إنكلترا من إفشال عملية تهبير مخدرات كبيرة كانت تُنقل عبر طائرات بدون طير إلى سجون المنطقة، حيث قُبض على المتورطين أثناء قيادتهم على الطريق السريع M6.

أمضت الوحدة الخاصة 10 أشهر في تحقيقٍ بالتعاون مع شرطتي لانكشاير وميرسيسايد وخدمة السجون، وكشفت أن كورتيس كارني (36 عاماً) وروبرت ستوبا (26 عاماً) كانا يستخدمان سيارات تقودها نساء في تنقلاتهما عبر شمال غرب إنجلترا لتجنب الشبهة.

أُلقي القبض على كارني في حزيران 2024 أثناء قيادته على الطريق السريع M6، حيث شوهد وهو يلقي طرداً ملفوفاً بالعشب من نافذة السيارة في محاولة يائسة للتخلص من الأدلة.

حُكم على المتهمين في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن لدورهما في محاولة تهريب مخدرات تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه إسترليني إلى داخل السجون باستخدام الطائرات المسيرة.