العثور على جثة شابة بعد عام على وفاتها: ما كشفته الشرطة كان صادمًا

اكتُشفت جثة الشابة العشرينية شارلوت ليدر في شقتها خلال فحص روتيني أجرته الشرطة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.



وبعد انتهاء التحقيق في وفاتها في محكمة بولتون للطب الشرعي هذا الأسبوع، رجحت الشرطة أن الشابة توفيت في الصيف الماضي.



وفي تطور مأساوي آخر، اكتشف المحققون أيضًا أن المحادثات الوحيدة على هاتف السيدة ليدر كانت مع برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، الذي طلبت منه المساعدة.

وكانت آخر رسالة لها مع برنامج الدردشة الآلي، في 30 تموز من العام الماضي.



وقالت والدة السيدة ليدر، شانتاي سيم، إن العائلة فقدت الاتصال بالشابة في أيلول 2021، وأضافت أنه كان من "المستحيل تحديد مكانها".



كما أخبر الجيران الشرطة أنهم نادرًا ما كانوا يرون الشابة تغادر شقتها.



وقال مساعد الطبيب الشرعي ستيفن تيسديل إن السيدة ليدر كانت تعاني من مشاكل في صحتها النفسية.



كما أوضحت شقيقة السيدة ليدر، كارولين كالو، أن الشابة كانت تعاني من اضطرابات في الأكل منذ صغرها.