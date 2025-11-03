living cost indicators
العثور على جثة شابة بعد عام على وفاتها: ما كشفته الشرطة كان صادمًا

3
NOVEMBER
2025
اكتُشفت جثة الشابة العشرينية شارلوت ليدر في شقتها خلال فحص روتيني أجرته الشرطة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
 
وبعد انتهاء التحقيق في وفاتها في محكمة بولتون للطب الشرعي هذا الأسبوع، رجحت الشرطة أن الشابة توفيت في الصيف الماضي.

وفي تطور مأساوي آخر، اكتشف المحققون أيضًا أن المحادثات الوحيدة على هاتف السيدة ليدر كانت مع برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، الذي طلبت منه المساعدة.

وكانت آخر رسالة لها مع برنامج الدردشة الآلي، في 30 تموز من العام الماضي.

وقالت والدة السيدة ليدر، شانتاي سيم، إن العائلة فقدت الاتصال بالشابة في أيلول 2021، وأضافت أنه كان من "المستحيل تحديد مكانها".

كما أخبر الجيران الشرطة أنهم نادرًا ما كانوا يرون الشابة تغادر شقتها.

وقال مساعد الطبيب الشرعي ستيفن تيسديل إن السيدة ليدر كانت تعاني من مشاكل في صحتها النفسية.

كما أوضحت شقيقة السيدة ليدر، كارولين كالو، أن الشابة كانت تعاني من اضطرابات في الأكل منذ صغرها.

 
وقال المفتش كوين إنه عندما فتش الضباط شقتها، لم يجدوا "أي دليل على أنها كانت تنوي الانتحار ووصف منزلها بأنه "نظيف للغاية".

وأكد مساعد الطبيب الشرعي أيضًا عدم العثور على "أي مخدرات غير مشروعة" في الشقة، ولم يكن في مذكرات السيدة ليدر ما "يشير إلى وجود أي مشكلة من هذا القبيل".

وفي النهاية، اضطر القاضي إلى اختتام التحقيق بحكم مفتوح، ما يعني عدم وجود أدلة كافية لتحديد سبب الوفاة.
 
 
{{article.title}}
