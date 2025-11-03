living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترمب: مداهمات وكالة الهجرة لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين «لم تكن كافية»

3
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة الأحد أن مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية «آيس» لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين والتي أثارت مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان، لم تكن كافية.

 

وأجرى برنامج «ستون دقيقة» مقابلة مع ترمب هي الأولى للرئيس الجمهوري على شبكة «سي بي أس» منذ أن وافقت الأخيرة على دفع 16 مليون دولار له لتسوية قضية رفعها ضدها عام 2024.

 

وعندما سألته مقدمة البرنامج نورا أودونيل ما إذا كانت مداهمات وكالة الهجرة والجمارك قد «تجاوزت الحد»، أجاب الرئيس البالغ 79 عاما «أعتقد أنها لم تذهب إلى حد كاف». وزعم ترمب أن «قضاة ليبراليين» عينهم الرئيسان الديموقراطيان باراك أوباما وجو بايدن، «أعاقوا» عمليات وكالة الهجرة، وفقا لمقتطف من المقابلة بث على منصة اكس.

 

وأشارت أودونيل إلى حالات موثقة لقيام عناصر من الوكالة بالتصدي لمهاجرين مشتبه بهم وبينهم أم وإطلاق الغاز المسيل للدموع في الأحياء وتحطيم نوافذ السيارات. وسألت «هل توافق على هذه الأساليب؟»، ليجيب ترمب «نعم، لأنه يجب إخراج هؤلاء الناس».

 

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، أطلق ترمب حملة واسعة لترحيل المهاجرين كما تعهد خلال حملته الانتخابية. وتسببت الاحتجاجات التي أشعلها تزايد مداهمات وكالة الهجرة باضطرابات في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المدن التي يديرها الديموقراطيون.

 

وسعى ترمب إلى نشر قوات من الحرس الوطني لدعم وكالة الهجرة والجمارك وحماية مقراتها في المدن، ما أثار دعاوى قضائية من مسؤولين محليين زعموا أنه تجاوز سلطته.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout