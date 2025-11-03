living cost indicators
برلين: اعتقال سوري خطط لهجوم «داعشي»

3
NOVEMBER
2025
كشف متحدث باسم الادعاء العام في العاصمة الألمانية برلين، لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)»، عن أن الرجل الذي أُلقي القبض عليه السبت، بتهمة «التحضير لشن هجوم»، سوري يبلغ من العمر 22 عاماً.

 

ويعتقد أن الرجل نشر مراراً على إحدى المنصات بوسائل التواصل الاجتماعي مواد دعائية لتنظيم «داعش» الإرهابي. ولفت المتحدث، إلى أن هذه المواد «تتعلق بأغانٍ أو أناشيد ذات مضمون جهادي... وكان التنظيم ينشر هذه المواد الدعائية كثيراً ويطلب مشاركتها».

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت الشرطة ألقاء القبض على رجل في برلين للاشتباه في أنه «خطط لشن هجوم».

 

وكان متحدث باسم الادعاء العام في برلين صرح بأن الرجل «متهم بالتحضير لارتكاب جريمة خطيرة تهدد أمن الدولة». وسيُعرض الموقوف في وقت لاحق على قاضي التحقيقات. وأضاف أن «الأمر يتعلق بالتخطيط لهجوم ذي دوافع جهادية».

 

ولم يُكشف في البداية عن تفاصيل بشأن المكان المحتمل للهجوم، لكن صحيفة «بيلد» ذكرت أن الرجل «كان سيستهدف موقعاً في برلين».

 

وأشار المتحدث إلى أن عملية الاعتقال التي نُفذت السبت بحي نويكولن في برلين، بناء على أمر من الادعاء العام، شاركت فيها وحدة من القوات الخاصة «إس إي كيه»، وأنه «ضُبطت خلالها مواد يعتقد أنها صالحة لصناعة عبوات متفجرة».

الشرق الأوسط
