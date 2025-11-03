living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا: حادث الطعن على متن قطار «ليس إرهابياً»... والملك تشارلز «مصدوم»

3
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت الشرطة البريطانية الأحد، أن مواطنَين بريطانيَّين أوقفا بشبهة محاولة القتل بعد عملية طعن وقعت على متن قطار في شرق إنجلترا كان في طريقه إلى لندن، مؤكدة بأن الاعتداء لم يكن «حادثاً إرهابياً»، في وقت أعرب الملك تشارلز الثالث عن صدمته حيال عملية الحادث.

 

وقال قائد شرطة النقل البريطانية جون لافلس للصحافيين إن الشخصين اللذين أُلقي القبض عليهما هما «رجل بريطاني أسود يبلغ من العمر 32 عاماً ورجل بريطاني من أصول كاريبية في الخامسة والثلاثين من عمره». وأضاف «في هذه المرحلة، لا يوجد ما يدل على أنه حادث إرهابي».

وكان وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قد صرح في وقت سابق بأن الدلالات الأولية تشير إلى أن واقعة الطعن التي حدثت على متن قطار في إنجلترا، أمس (السبت)، وأسفرت عن إصابة 9 أشخاص بجروح خطيرة كانت «هجوماً فردياً».

 

وقال هيلي لشبكة «سكاي نيوز»، اليوم (الأحد): «التقييم الأولي هو أنها كانت واقعة فردية... هجوماً فردياً».

الملك تشارلز يعرب عن صدمته

وأعرب الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا الأحد عن شعورهما بـ«الهلع والصدمة لدى السماع بعملية الطعن المروعة».

 

وقال الملك بعد الاعتداء: «نتعاطف مع المتأثرين وأحبائهم ونتضامن معهم». كما شكر أجهزة الطوارئ على استجابتها.

 

وقالت الشرطة، في وقت مبكر من اليوم، إنه تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفيات بعد هجوم طعن جماعي على متن قطار كان متجهاً إلى لندن، وإن إصابات 9 منهم حرجة، بينما تم توقيف مشتبه بهما.

 

وفي بيان صدر بعد ساعات من الهجوم، قالت شرطة النقل البريطانية: «لقد تم إعلان هذا حادثاً كبيراً، وشرطة مكافحة الإرهاب تدعم تحقيقنا، بينما نعمل على تحديد الملابسات والدوافع الكاملة لهذا الحادث».

 

ووقع الهجوم بينما كان القطار يتجه جنوباً نحو هانتينغدون، وهي بلدة تقع على بعد أميال قليلة شمال غربي مدينة كمبردج الجامعية، في وقت مبكر من مساء أمس (السبت).

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout