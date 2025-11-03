ترامب: بعض أفعال نتنياهو لا تعجبني..

A + A -

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "اضطر للضغط قليلا" على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة.

وأضاف ترامب في حديث لبرنامج "60 دقيقة"، على قناة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية: "لم تعجبني بعض الأمور التي قام بها (نتنياهو)، وقد رأيتم ما فعلته حيال ذلك".

وأكد ترامب للمحاورة نورا أودونيل، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "متين وليس هشا"، رغم أنه واجه تحديات خطيرة.

وسجلت المقابلة الجمعة، بينما بثت الأحد.

والأحد صرح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية أن حماس أعادت جثة الرهينة الإسرائيلي الأميركي عمر نيوترا إلى إسرائيل، إلى جانب رفات رهينتين إسرائيليين آخرين.

وتحدث ترامب إلى والدي نيوترا، الأحد، بعد وقت قصير من تلقيهما تأكيدا من الجيش الإسرائيلي بشأن استلام الجثة.

ولا تزال جثة الرهينة الإسرائيلي الأميركي إيتاي تشين محتجزة لدى حماس، وهو آخر رهينة يحمل الجنسية الأميركية في غزة.