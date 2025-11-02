الشرطة الإسرائيلية تعثر على المدعية العسكرية المستقيلة بعد ساعات من اختفائها

A + A -

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، العثور على المدعية العسكرية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي، على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وبعد ساعات من عمليات البحث المكثفة في منطقة تل أبيب، تواصلت يروشالمي، مع زوجها بعد ساعات من انقطاع الاتصال بها.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد عثرت على سيارة المدعية العام العسكري بالقرب من شاطئ «كليف» في تل أبيب، وأمر رئيس الارطان إيال زامير باستخدام كل الوسائل لمحاولة تحديد مكان اختفاء تومر يروشالمي التي استقالت الجمعة الماضية.

وفي وقت سابق، صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الشرطة أطلقت عمليات بحث موسعة بعد العثور على سيارة المدعية العسكرية فارغة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى ان تومر يروشالمي تركت رسالة انتحار في منزلها، فيما أفادت صحيفة «يسرئايل هايوم» بأنه تم العثور على «رسالة وداع» في سيارتها.