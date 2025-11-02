فقدان الاتصال بنائبة عسكرية اسرائيلية متّهمة بتسريب مقطع فيديو لتعذيب أسير فلسطيني

A + A -

أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إجراء عمليات بحث واسعة عن النائبة العسكرية المُقالة على خلفية تسريب فيديو لتعذيب أسير فلسطيني في معتقل "سديه تيمان" خلال حرب غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن المدعية العامة العسكرية والتي فُقد أثرها كانت قد تقدمت باستقالتها من منصبها عقب ثبوت تورطها بتسرب مقطع فيديو لتعذيب أسير فلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام أن أعمال البحث مكثفة قرب شواطئ تل أبيب عن المدعية العسكرية المقالة في الجيش الإسرائيلي، وهي كانت قد أقيلت على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تسريب مقاطع فيديو من سجن “سديه تيمان” تُظهر إغتصاب جنود إسرائيليين لأسير فلسطيني.