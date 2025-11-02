living cost indicators
الشرق الأوسط السعودية: آلاف السودانيين عالقون في مدينة الفاشر... الأقمار الاصطناعية تكشف استمرار الفظائع

2
NOVEMBER
2025
الشرق الأوسط السعودية: نيروبي: محمد أمين ياسين-

أصبح آلاف السودانيين مهددين في مدينتي «الفاشر»، حاضرة إقليم شمال دارفور، التي استولت عليها «قوات الدعم السريع» الأحد الماضي، و«بارا» الاستراتيجية في ولاية شمال كردفان، التي تشهد عمليات نزوح كبيرة في اتجاه مدينة الأُبَيِّض كبرى مدن كردفان.

 

وأفاد ناجون وصلوا إلى بلدة طويلة القريبة من الفاشر، بعمليات قتل جماعية وإطلاق نار على أطفال أمام ذويهم وضرب ونهب للمدنيين أثناء محاولتهم الفرار.

 

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 65 ألف شخص فرّوا من مدينة الفاشر منذ الأحد، لكن عشرات الآلاف ما زالوا عالقين هناك.

 

وأظهرت صور جديدة التُقطت بالأقمار الاصطناعية مؤشرات على استمرار عمليات القتل الجماعي داخل مدينة الفاشر ومحيطها وفق باحثين في جامعة ييل الأميركية.

 

وقال مختبر الأبحاث الإنسانية في الجامعة في تقرير جديد إن الصور الجديدة تُظهر أن جزءاً كبيراً من سكان المدينة «قُتلوا أو أُسروا أو يختبئون».

الشرق الأوسط
{{article.title}}
