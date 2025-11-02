الشرق الأوسط السعودية: أميركا توجه «تحذيراً أخيراً» للعراق

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بغداد: حمزة مصطفى-

واشنطن تتحرك إقليمياً لتنسيق الضغوط ضد طهران كشف وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، عن أخطر تحذير أميركي للحكومة العراقية جاء على لسان نظيره الأميركي بيت هيغسيث خلال محادثة هاتفية بينهما، بعد يومين فقط من رسالة أميركية تضمنها بيان لمبعوث الرئيس دونالد ترمب، مارك سافايا، طمأنت بغداد بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين.

التحذير، بحسب الوزير العباسي، يتعلق بالفصائل المسلحة، وتضمن تهديداً مباشراً في حال أقدمت تلك الفصائل على تنفيذ أي عمليات، رداً على ما تنوي واشنطن القيام به في المنطقة القريبة من العراق خلال الأيام المقبلة.

وقال العباسي في مقابلة تلفزيونية إن هيغسيث أبلغه بوجود عمليات عسكرية مرتقبة في المنطقة، محذراً من «تدخل الفصائل العراقية» في تلك العمليات، دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وأشار العباسي إلى أن نظيره الأميركي أنهى الاتصال بعبارة تحذيرية واضحة: «هذا تبليغ أخير لكم... وأنتم تعرفون جيداً كيف سيكون رد الإدارة الحالية».