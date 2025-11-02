سكاي نيوز عربية: مادورو يرد على تهديدات ترامب: كفى فاشية

A + A -

سكاي نيوز عربية: رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت مزاعم الحكومة الأميركية بأن بلاده متورطة في تهريب المخدرات.

وقال مادورو:"فنزويلا بريئة. كل ما يتم القيام به ضد فنزويلا لا يخدم إلا تبرير حرب وتغيير نظام وسرقة ثروتنا النفطية الهائلة".

ومنذ عدة أسابيع، تهاجم القوات الأميركية قوارب سريعة قبالة سواحل فنزويلا يشتبه في أنها تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ويقال إن عشرات الأشخاص قتلوا في هذه العمليات حتى الآن.

وتعرضت هذه الإجراءات لانتقادات واسعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تستند في البداية لأي أساس قانوني لأفعالها.

وحذر مادورو مؤخرا من تدخل عسكري أميركي مباشر في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وقال إن ترامب يختلق حربا ضده.