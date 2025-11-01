حادثة غريبة جداً.. حشرة بطول 5 سنتيمترات كانت داخل أذن هذا الرجل! (صورة)

A + A -

في حادثة غريبة جداً، أفاد موقع "دايلي ميل" ان رجلا أميركيا يُدعى بريندن دويل (31 عاماً) من ولاية إنديانا استيقظ ليلاً على ألم شديد وصوت خربشة داخل أذنه ليكتشف لاحقاً أن خنفساء سوداء كانت عالقة في عمق قناته السمعية.

ونقلت زوجة دويل الأخير إلى المستشفى وسط حالة من الذعر.



وبسبب نوبات الألم والصراخ التي أصيب بها دويل، اشتبه الطاقم الطبي في البداية بأنه يعاني من انهيار نفسي أو تحت تأثير المخدرات، إلى أن أظهر الفحص الطبي الحقيقة الصادمة: "حشرة بطول 5 سنتيمترات كانت تستخدم فكّيها للقرص المتكرر داخل الأذن، مسببةً آلاماً وصفها دويل بأنها لا تُحتمل".



وحاولت الطواقم الطبية السيطرة على وضع المريض إلى أن تمكنت من قتل الحشرة واستخراجها بأمان.