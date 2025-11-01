العالم يترقّب حدثًا سماويًا مميزًا...!

A + A -

يترقب عشاق الفلك حول العالم حدثاً سماوياً مميزاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سيزين القمر العملاق السماء في ليل الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، ليصبح أكبر وأسطع بدر خلال عام 2025.

ويتزامن اكتمال القمر في تلك الليلة مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره البيضاوي.

وبحسب ما كشف عنه إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك، فمن المقرر أن يشهد العالم عموماً القمر العملاق أو "بدر الحضيض"، ليل الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يمكن رصده بالعين المجردة، وسيكون أكبر وألمع قمر مكتمل لهذا العام، كون القمر البدر في موضع "الحضيض" تلك الليلة، على بعد يقارب 356,980 كلم، وهو أقرب موضع للقمر من الأرض خلال عام 2025.

وتابع الجروان، بحسب ما نقل عنه الإعلام الإماراتي، فإن مقارنة "البدر في موضع الحضيض" مع "البدر في موضع الأوج"، سيكون القمر أكثر قرباً إلى الأرض بمقدار 12%، وسيبدو القمر العملاق أكبر حجماً بنسبة 14% وأكثر سطوعاً بنسبة 30% من البدر العادي، كما أن قوى جذب القمر تزيد على قوى الجذب بنسبة 30% وهذه الزيادة طفيفة بالنسبة للأرض.

وتختلف توقيتات مشاهدة القمر في ذروة اكتماله حسب الموقع الجغرافي. وسيبدو القمر العملاق ساحراً عند الغروب، حيث يظهر كبيراً ومائلاً إلى اللون البرتقالي بسبب مرور ضوئه عبر طبقة أكبر من الغلاف الجوي للأرض عندما يكون منخفضاً على الأفق.

وتشكل هذه الليلة فرصة فريدة لهواة التصوير لالتقاط صور خلابة، حيث يوفر القمر في ذروة اكتماله وارتفاعه في السماء لوحة فنية طبيعية بعدسات الكاميرات.