living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرنسا: القبض على 5 مشتبه بهم آخرين في قضية سرقة متحف اللوفر

31
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، اليوم الخميس، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على خمسة أشخاص آخرين في إطار التحقيق في عملية السطو على متحف اللوفر في باريس، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى سبعة أشخاص مشتبه بهم.

 

وأوضحت بيكو أنه تم القبض على المشتبه بهم الجدد خلال مداهمات منسقة في باريس وضواحيها الشمالية، مساء أمس الأربعاء.

 

وجرى تحديد هوية أحد المشتبه بهم الجدد من خلال آثار الحمض النووي التي عثر عليها في موقع الجريمة، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان جميعهم مشتبهاً في تورطهم المباشر في السرقة.

 

وأضافت أن التحقيق يتخذ بُعداً جديداً بعدما أتاح العثور على هواتف ومتعلقات أخرى بحوزة المشتبه بهم للمحققين فحص الاتصالات المشفرة التي أجروها، معبرة عن أملها في أن تساعد أحدث التطورات في العثور على المجوهرات.

 

وكانت بيكو قد قالت، أمس الأربعاء، إنه لم يتم العثور بعد على المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر، مضيفة أن السلطات ألقت القبض على شخصين مشتبه بهما في مطلع الأسبوع وأقرا بتورطهما جزئياً.

 

وتمكن أربعة لصوص ملثمين من سرقة المجوهرات بعد اقتحام متحف اللوفر صباح يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما عكس وجود ثغرات أمنية في المتحف الذي يتردد عليه أكبر عدد من الزوار في العالم.

وأُلقي القبض على الرجلين، وكلاهما في الثلاثينيات من العمر ولهما سجل جنائي، يوم السبت. وكان أحدهما يحاول ركوب طائرة متجهة إلى الجزائر.

 

وقالت بيكو في مؤتمر صحافي إنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن السرقة جرت من أشخاص يعملون داخل المتحف.

 

وأضافت: "أريد أن أبقى متفائلة بشأن العثور على (المجوهرات) وإعادتها إلى المتحف".

 

وكان اللصوص قد سرقوا ثماني قطع نفيسة تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار من مجموعة متحف اللوفر في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، وكشفوا عن ثغرات أمنية أثناء اقتحامهم المتحف باستخدام رافعة لتحطيم نافذة في الطابق العلوي خلال ساعات العمل، ثم لاذوا بالفرار مستخدمين دراجات نارية.

 

ولم تتمكن كاميرات المراقبة في المتحف من رصد اللصوص في الوقت المناسب بما يسمح بمنع السرقة التي استغرقت ما بين ست وسبع دقائق ونفذها أربعة أشخاص هددوا الحراس بمعدات تقطيع كهربائية.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout