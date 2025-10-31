مصرع 19 شخصاً نتيجة إعصار «ميليسا» في جامايكا

A + A -

أودى إعصار «ميليسا» بحياة 19 شخصاً على الأقل في جزيرة جامايكا الكاريبية، وفقاً لأول حصيلة رسمية أعلنتها وزيرة الإعلام دانا موريس ديكسون.

ومع الإعلان عن 30 حالة وفاة أخرى في هايتي وواحدة في جمهورية الدومينيكان، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي إلى 50 حالة على الأقل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد أكثر.

وعلى الرغم من أن الإعصار عاد فوق المياه المفتوحة، فمن السابق لأوانه إعلان انتهاء الخطر. فقد اشتد الإعصار ميليسا مرة أخرى ليصبح عاصفة من الفئة الثانية ويتجه نحو سلسلة جزر برمودا في شمال المحيط الأطلسي.

ووفقاً للمركز الوطني الأميركي للأعاصير في ميامي، تنتج العاصفة رياحاً مستدامة تصل سرعتها إلى 165 كيلومتراً في الساعة.

ووصل الإعصار ميليسا إلى اليابسة في جامايكا يوم الثلاثاء كإعصار من الفئة الخامسة - وهو واحد من أقوى العواصف التي سجلت على الإطلاق في المحيط الأطلسي.

وتسببت الرياح القوية بشكل استثنائي والأمطار الغزيرة في حدوث عواصف بحرية مدمرة ودمرت عدداً لا يحصى من المباني، وأعلنت حكومة جامايكا الجزيرة منطقة كوارث.