الأمير وليام يكسب دعوى قضائية ضد مجلة فرنسية بسبب صور عطلة خاصة

فاز الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت في قضية خصوصية رفعها ضد مجلة «باري ماتش» الفرنسية بسبب نشرها صوراً التقطها مصوّرون محترفون لهما ولأطفالهما في عطلة خاصة، وذلك وفقاً لإشعارٍ نشرته المجلة، اليوم الخميس.

 

ومن المعروف أن وليام، الابن الأكبر للملك تشارلز ووريث العرش، يدافع بشراسة عن خصوصية عائلته عندما لا يكونون في ارتباطات رسمية.

 

ووفقاً لـ«رويترز»، فإن هذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها الزوجان الملكيان في مقاضاة مجلة فرنسية، بعد أن نشرت مجلة أخرى وهي مجلة «كلوزر» صوراً لكيت في عام 2012.

 

وبدأت الإجراءات ضد «باري ماتش» في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أيام من نشرها صوراً للعائلة في جبال الألب.

 

وقال متحدث باسم قصر كنسينغتون: «إن أمير وأميرة ويلز ملتزمان بحماية وقتهما العائلي الخاص، وضمان أن يكبر أطفالهما دون تدقيق وتدخُّل لا مبرر له».

 

ولم يُخفِ وليام، البالغ من العمر 43 عاماً، كرهه لوسائل الإعلام بعد مقتل والدته الأميرة ديانا في حادث سيارة بباريس عام 1997، وعندما كانت سيارتها تهرب مُسرعة من مطاردة مصوّرين متطفلين.

 

ولم تردَّ المجلة، على الفور، على طلب للتعليق، ونشرت الإشعار القضائي، اليوم، مشيرة إلى أنها انتهكت الاحترام الواجب للحياة الخاصة للعائلة وحقوق العائلة المتعلقة بصورها.

الشرق الأوسط
