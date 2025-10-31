living cost indicators
توقيف شرطيَّيْن فرنسيَّيْن بتهمة اغتصاب امرأة كانت محتجزة في محكمة

31
OCTOBER
2025
أُوقف شرطيّان فرنسيان بتهمة اغتصاب امرأة عندما كانت محتجَزة في محكمة، وفق ما أفاد مدّع عام، الخميس.

 

وأوضح المدعي العام إريك ماتايس أنّ المرأة التي اتهمت الشرطيَّيْن قالت إن الاعتداء المزعوم وقع ليل الثلاثاء-الأربعاء الماضي في بوبيني بشمال باريس.

 

وفي وقت سابق الأربعاء، مثلت المرأة أمام مكتب المدعي العام في بوبيني بتهمة «إهمال الوالدين أولادهما»، وفق ماتايس.

 

تبلغ المرأة 26 عاماً بينما يبلغ الشرطيان المتهمان واللذان «لم يمضِ وقت طويل على عملهما في الشرطة»، 23 و35 عاماً، وفق مصدر مطّلع على القضية لم يشأ ذكر اسمه.

 

ورفض ماتايس الإدلاء بمزيد من التفاصيل؛ لأن التحقيق الذي تجريه دائرة التحقيقات الداخلية للشرطة الفرنسية مستمر.

 

شهدت فرنسا، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة من قضايا الاغتصاب أثارت جدلاً واسعاً بشأن مسألة الموافقة في العلاقات الجنسية.

 

وأقرّ البرلمان الفرنسي، الأربعاء، مشروع قانون يُعرّف الاغتصاب بأنه أي فعل جنسي يحصل دون رضا الطرفين.

 

 

Skynews
