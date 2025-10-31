living cost indicators
هل نرتدي الكمامات مجددًا؟

31
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكتشف فريق من العلماء الأميركيين واليابانيين "فيروس كورونا" جديدًا في الخفافيش بشمال البرازيل، يشترك في خصائص رئيسية مع الفيروس الذي تسبب بجائحة "كوفيد-19"، ما أثار مخاوف من احتمال انتقاله إلى البشر مستقبلاً.

ووفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميلالبريطانية، فإن الفيروس الجديد الذي أُطلق عليه اسم"BRZ batCoV"، ينتمي إلى مجموعة فيروسات كورونا بيتا، التي تشمل"SARS-CoV-2" المسبب لجائحة "كورونا"، والسارس، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS).

التحليل الجيني أظهر أن الفيروس يمتلك موقع "انقسام فورين" وهو الجزء الذي يمكّنه من إصابة البشر ويختلف عن نظيره في فيروس كورونا المستجد بحمض أميني واحد فقط. ومع ذلك، لم تُسجَّل أي إصابات بشرية حتى الآن.

وتم اكتشاف الفيروس في خفاش واحد من نوع "Pteronotus parnellii"، المنتشر في أميركا الجنوبية، فيما لم تُجمع عينات كافية لتأكيد مدى انتشار الفيروس في أنواع أخرى.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة على موقع "bioRxiv" إلى أن هذا الاكتشاف يؤكد دور الخفافيش كمستودعات طبيعية لفيروسات قد تكون قادرة على الانتقال إلى البشر، مؤكدين أن النتائج توفر رؤى مهمة حول المخاطر التطورية لفيروس "BRZ batCoV".

ويُعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه في أميركا الجنوبية لفيروس من فئة كورونا بيتا غير المرتبط بـ"SARS-CoV-2".

{{article.title}}
