روسيا اليوم: أكبر تظاهرة للحريديم تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو في إسرائيل

روسيا اليوم: شهدت القدس الخميس أكبر تظاهرة دينية في تاريخ إسرائيل، حيث اتحدت الأحزاب والجماعات الحريدية للاحتجاج قرب جسر الأوتار بسبب فشل الحكومة في إقرار قانون التجنيد الجديد.

وشارك عشرات الآلاف من أتباع التيار الديني في "المليونية"، وسط تهديدات من الحاخامات بسحب دعمهم لحكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار التحالف الحاكم والتوجه لانتخابات جديدة.

وتعكس الأزمة انتقال القرار النهائي إلى المجالس الدينية العليا مثل "مجلس حكماء التوراة" التابع لحزب شاس و"يهدوت هتوراه"، والتي أصبحت المرجع الأساسي في تحديد مصير التحالف مع الليكود. ويرى الحاخامات أن الحكومة التي لا تضمن حماية دراسة التوراة لم تعد جديرة بالبقاء.

ويأتي هذا الحراك ضمن أزمة متصاعدة بين الأحزاب الدينية والحكومة الإسرائيلية حول إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، ما ينذر بتداعيات سياسية قد تعصف بمستقبل الائتلاف الحاكم.