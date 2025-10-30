living cost indicators
لماذا ترسل الصين 4 فئران إلى الفضاء؟

30
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
يضم الطاقم المقبل المتوجه إلى محطة تيانغونغ الفضائية الصينية أصغر رائد فضاء في تاريخ البلاد، حسبما أعلنت السلطات المحلية الخميس.

لكن اللافت، أن الرحلة ستضم 4 فئران تسافر إلى الفضاء.

وقال الناطق باسم وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة تشانغ جينغبو إن الفئران، وهي ذكران وأنثيان، ستكون جزءا من الرحلة، علما أنها ستكون "موضوع أول تجارب صينية تجرى في الفضاء على القوارض".

وأوضح تشانغ جينغبو، أنه من المقرر إطلاق مهمة "شنتشو 21" الجمعة من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي الصين.

وتعد محطة تيانغونغ الفضائية التي تستضيف طاقما من 3 رواد فضاء يتناوبون عليها كل 6 أشهر، المحطة الرئيسية لبرنامج الفضاء الصيني.

ويستعد المهندس وو فاي البالغ 32 عاما ليصبح أصغر رائد فضاء صيني يسافر إلى الفضاء.

وقال للصحفيين الخميس: "أشعر أنني محظوظ للغاية. أن يصبح حلمي جزءا من التاريخ المجيد لبرنامج الفضاء الصيني أعظم فرصة منحت لي في هذا العصر".

وسيقود الفريق الطيار تشانغ لو البالغ 48 عاما، الذي شارك في مهمة "شنتشو 15" قبل أكثر من عامين، ويكمل تشانغ هونغ تشانغ البالغ 39 عاما فريق هذه المهمة.

وأعرب القائد تشانغ لو عن ثقته في قدرة الفريق على "النجاح في تقديم تقرير" عن المهمة.

وقد نجح برنامج الفضاء الصيني، وهو الوحيد إلى جانب برنامجي الولايات المتحدة وروسيا (والاتحاد السوفيتي السابق) القادر على إرسال بشر إلى الفضاء بشكل مستقل، في إنزال مسبارين على سطح المريخ والقمر.

وطورت الصين برنامجها الفضائي بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة الماضية، ففي عام 2019، هبطت مركبة فضائية صينية على الجانب غير المرئي من القمر، في سابقة عالمية من نوعها، وفي 2020، جلبت الصين عينات من الجانب المرئي من القمر، وأتمت تطوير نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية "بيدو".

وتبقي بكين على هدفها المتمثل في إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030، وتأمل في إنشاء قاعدة هناك.

وأعلنت وكالة الفضاء الصينية، الخميس أنها "متمسكة بقوة" بهذا الهدف، وعرضت سلسلة من "الاختبارات الحاسمة المقبلة" قيد الإعداد، بينها تجارب على مركبة الهبوط القمرية "لانيوي" ومركبة الفضاء المأهولة "منغجو".

وقد استثمر هذا البلد الآسيوي العملاق مليارات الدولارات في برنامجه الفضائي لمواكبة الولايات المتحدة وروسيا، وتحقيق ما سماه الرئيس شي جينبينغ "حلم الفضاء" للشعب الصيني.

