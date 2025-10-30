اتهام مرشحة للكونغرس بعرقلة سيارات تابعة لإدارة الهجرة في شيكاغو

A + A -

أفادت وثائق قضائية باتهام المرشحة الديمقراطية للكونغرس (عن الدائرة التاسعة) في ولاية إلينوي الأميركية، كات أبو غزالة، ضمن خمسة أشخاص بسبب عرقلة سيارات خلال احتجاجات أمام مبنى فيدرالي لإنفاذ قوانين الهجرة في ضواحي شيكاغو.

وتتهم لائحة الاتهام، التي قدمها هيئة محلفين كبرى خاصة الأسبوع الماضي، كات أبو غزالة بعرقلة عمل موظف فيدرالي أمام مركز الاحتجاز.

وقالت كات أبو غزالة في مقطع فيديو نشرته على منصة «بلو سكاي»: «هذه محاكمة سياسية ومحاولة فاضحة لإسكات المعارضين، برغم أنه حق مكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. وتمثل هذه القضية جهداً كبيراً من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتجريم الاحتجاج ومعاقبة أي شخص ينتقدها».