حضر الأميركي وغاب الياباني.. لغز يلف مائدة ترامب في طوكيو

30
OCTOBER
2025
الأرز ليس مجرد طعام في اليابان، بل هو جزء من هوية البلاد، حيث يرافق كل وجبة تقريباً، ويرتبط بالمناسبات والاحتفالات والأعياد العائلية.
 
إلا أن الأرز الياباني غاب عن مائدة الطعام خلال الغداء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، في طوكيو، الثلاثاء.
 
إذ "تم تقديم الأرز الأميركي إلى جانب لحم البقر الأميركي أيضا، المحضر بمكونات يابانية شهية"، وفق بيان للبيت الأبيض.
 
"إظهار حسن النية"
من جهته، قال رينتارو نيشيمورا، وهو مسؤول بارز في طوكيو، إن مكتب تاكايتشي بدا وكأنه اتخذ قراراً مدروساً بإظهار حسن النية تجاه الولايات المتحدة خلال اجتماعها الأول مع ترامب.
 
كما أضاف نيشيمورا أن ذلك بدا أيضاً مؤشراً على التزام تاكايتشي بشروط اتفاقية تجارية أبرمتها طوكيو مع واشنطن في يوليو (تموز)، والتي تضمنت بنداً لزيادة واردات الأرز من الولايات المتحدة، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".
 
فيما لم تغب هذه الرسالة عن الأميركيين. إذ صرّح سفير الولايات المتحدة في اليابان، جورج غلاس، بأن استخدام الأرز الأميركي يظهر أن الشراكة بين واشنطن وطوكيو "تغلغلت بعمق في جميع المجالات".
 
يشار إلى أن القيود التي فرضتها اليابان على واردات الأرز شكلت نقطة خلاف في مفاوضات التجارة.
 
إلا أن طوكيو وافقت في النهاية على زيادة وارداتها من الأرز الأميركي بنسبة 75%. وكان استيراد الأرز بديلاً اقتصادياً نظراً لانخفاض المعروض من الأصناف المحلية.
العربية
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
