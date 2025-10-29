living cost indicators
ترمب: ليس مسموحا لي الترشح لولاية ثالثة و«هذا مؤسف»

29
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أنه «ليس مسموحا» له الترشح لولاية رئاسية ثالثة و«هذا مؤسف».

وقال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية إنّ «شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي، وكما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، لذا سنرى ما سيحدث (...) إنه لأمر مؤسف».

وينصّ التعديل الـ22 لدستور الولايات المتحدة الذي أقرّ في 1947 على أنّه «لا يجوز انتخاب أيّ شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين». وترمب الذي شغل ولاية أولى من 2017 ولغاية 2021 وبدأ ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الفائت، يتحدث مؤخرا بصورة متزايدة عن دعوات يتلقاها من أنصاره للترشح لولاية ثالثة، من دون أن يعلن رفضه لهذا الأمر. كذلك، فإنّ الرئيس الجمهوري عرض مرارا قبّعات حمراء تحمل عبارة «ترمب 2028»، وهي سنة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وإحدى الفرضيات التي سادت محيط الملياردير البالغ من العمر 79 عاما هي إمكان ترشّحه بعد ثلاث سنوات لمنصب نائب الرئيس، بينما يترشح نائب الرئيس الحالي جيه دي فانس لمنصب الرئيس، لكنّ ترمب استبعد هذا الخيار الإثنين.

 

 

الشرق الأوسط
{{article.title}}
{{article.title}}
