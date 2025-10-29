living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عشرات القتلى في عملية لمكافحة المخدرات في ريو دي جانيرو البرازيلية

29
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قُتل 64 شخصا على الأقل، الثلاثاء، في اشتباكات مسلّحة حوّلت بعض شوارع مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية إلى ساحة حرب، بعدما شنّت الشرطة عملية أمنية واسعة ضد تجار المخدرات، بحسب ما أعلنت السلطات.

واستهدفت العملية التي شارك فيها نحو 2500 عنصر أمني مدعومين بمركبات مدرعة ومروحيات، إحدى أكبر عصابات تهريب المخدرات في البلاد داخل حيين ضمن العشوائيات، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشهدت الشوارع مشاهد قتال عنيفة استمرت حتى بعد ظهر الثلاثاء، أظهرت مقاطع مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الكثيف تتصاعد وسط دويّ إطلاق نار كثيف. ووصف حاكم ولاية ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو العملية بأنها «الأكبر في تاريخ» هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وأفاد مصدر أمني أن حصيلة القتلى بلغت 64 شخصا، بينهم أربعة شرطيين، من دون أن يوضح ما إذا كان باقي الضحايا من أفراد العصابات. وتُعد هذه العملية الأكثر دموية على الإطلاق في ريو، إذ كانت أعلى حصيلة سابقة قد سُجلت عام 2021 حين قُتل 28 شخصا في مداهمة مماثلة.

وقال كاسترو إن الشرطة صادرت 42 بندقية وكميات كبيرة من المخدرات، وأوقفت 81 شخصا خلال العملية التي تركزت في منطقتين من الأحياء الفقيرة في شمال الولاية هما كومبليكسو دا بينيا وكومبليكسو دو أليماو، الواقعتين قرب المطار الدولي.

وشاهد مصور «وكالة الصحافة الفرنسية» عناصر من الشرطة مدججين بالسلاح يقتادون عددا من الرجال، معظمهم حفاة الأقدام وعراة الصدور، في حي فيلا كروزيرو الفقير في كومبليكسو دا بينيا. وأرسلت الشرطة مروحيتين و32 سيارة مدرعة و«12 سيارة هدم« تُستخدم لهدم حواجز أقامها تجار مخدرات لمنع الشرطة من دخول شوارع الأحياء الفقيرة الضيقة.

ونشر الحاكم اليميني كاسترو مقطع فيديو على منصة «إكس« لطائرة مسيّرة تُطلق مقذوفا من السماء. وقال «هكذا يستقبل المجرمون شرطة ريو: بقنابل تُطلقها طائرات بدون طيار. هذا هو حجم التحدي الذي نواجهه. إنها ليست جريمة عادية، بل إرهاب مخدرات».

وتكرر الشرطة تنفيذ عمليات في ريو دي جانيرو، الوجهة السياحية الرئيسية في البرازيل، لا سيما في الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان التي غالبا ما يحكمها تجار مخدرات. وفي العام 2024، قُتل حوالي 700 شخص خلال عمليات لقوات الأمن في المدينة، أي بمعدل شخصين يوميا.

 

وكانت المحكمة العليا البرازيلية قد فرضت عام 2020 قيودا على هذه العمليات، منها حظر المروحيات والعمليات قرب المدارس والمراكز الصحية، لكنها رفعتها العام الحالي. وانتقد خبراء ومنظمات حقوقية هذه الاستراتيجية، معتبرين أنها غير فعّالة ضد الشبكات الإجرامية.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout