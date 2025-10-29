living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أميركا: تحويل مسار رحلة جوية دولية إلى بوسطن جراء حادث طعن

29
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طعن رجل من الهند مراهقين اثنين بشوكة، وصفع راكبة وطاقم الطائرة، ومثل بشكل يحاكي إطلاق النار على نفسه خلال رحلة دولية، حسب ما قالته السلطات الأميركية.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، تم تحويل مسار الرحلة شيكاغو - ألمانيا يوم السبت إلى بوسطن، حيث أوقف الرجل البالغ من العمر 28 عاماً وتوجيه تهمة واحدة إليه بالاعتداء بسلاح خطير.

 

وفقاً لمكتب المدعي العام الأميركي، استيقظ راكب يبلغ من العمر 17 عاماً ليجد الرجل واقفاً فوق رأسه. طعن الرجل عظمة الترقوة للمراهق بشوكة ثم طعن صبياً آخر يبلغ من العمر 17 عاماً في الرأس، مما تسبب في جرح قطعي.

 

وقال المراهق الأول، الذي لم يصب بأذى لأنه كان يرتدي قميصاً سميكاً، للمحققين، إنه تبادل كلمات لطيفة مع الرجل الذي كان يجلس بجواره أثناء الصعود إلى الطائرة ولكنه لم يتفاعل معه بأي شكل آخر، وفقاً للشكوى الجنائية.

 

وقالت السلطات إن الرجل، الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب، ليس لديه وضع هجرة قانوني.

 

ولم يتم استدعاء أي محام للرجل بموجب نظام المحاكم الاتحادية اليوم الثلاثاء.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout