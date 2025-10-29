أول تعليق من ترامب بشأن الضربات الإسرائيلية على غزة

A + A -

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن وقف إطلاق النار ليس في خطر بعد الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال ترامب للصحفيين: "لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة".

وتابع الرئيس الأميركي: "لقد قتلوا جنديا إسرائيليا، ولذلك رد الإسرائيليون، وكان عليهم أن يردوا. عندما يحدث ذلك، يجب عليهم الرد".

واعتبر ترامب، أن "حماس جزء صغير ضمن اتفاق للشرق الأوسط"، مضيفا أن "لإسرائيل الحق في الانتقام" و"إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها".

كانت مصادر طبية فلسطينية قد أفادت، الأربعاء، بمقتل 37 شخصا وجرح العشرات نتيجة الهجمات الإسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ليلة الأربعاء، بسقوط 30 قتيلا على الأقل في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

كان الدفاع المدني في قطاع غزة قد أعلن، الثلاثاء، مقتل 11 فلسطينيا جراء ضربات على أنحاء عدة في القطاع، نفذتها إسرائيل بعدما اتهمت حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الناطق باسم الجهاز، محمود بصل، لوكالة فرانس برس: "تم انتشال أربعة قتلى نتيجة قصف استهدف منزلا يسكنه مدنيون من عائلة البنا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة"، مشيراً إلى أن القتلى هم "ثلاث نساء ورجل".

وفي جنوب القطاع، أفاد بصل بـ"انتشال خمسة قتلى نقلوا إلى مستشفى الأمل في خان يونس بعد تعرض مركبة مدنية للقصف في شارع القسام"، وهم "رجلان وامرأة وطفلان".

وأشار إلى سقوط "قتيلين ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة القدرة في حي الأمل غرب مدينة خان يونس".

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على القطاع مساء الثلاثاء، بعدما أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتنفيذ ضربات عقب اتهامه حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر.

بدوره، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بمهاجمة قواته، متوعداً إياها بدفع "ثمن باهظ".

من جهتها، قالت الحركة إن إسرائيل ترتكب "خروقات" للهدنة، وأعلنت إرجاء عملية تسليم جثة رهينة كانت مقررة مساء الثلاثاء.

كما ذكرت وكالة رويترز أن "إسرائيل تقصف منطقة قرب أكبر مستشفى لا يزال يعمل في شمال غزة، وعدد القتلى والمصابين غير معروف".

من جهتها، أكدت مصادر إسرائيلية بدء الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية على غزة.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أطلع الأميركيين على الرد في غزة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وجّه، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتنفيذ "غارات عنيفة" على قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة، أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة فوراً".

وجاء توجيه نتنياهو في ختام المشاورات الأمنية التي أجراها، الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين في إدارته لبحث خطوات إسرائيل في مواجهة ما تصفها بـ"انتهاكات حماس".

كما كشفت هيئة البث عن مصدر قوله: "إسرائيل قررت توسيع المنطقة التي تسيطر عليها في قطاع غزة".