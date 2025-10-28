"هاتف مستعمل" ينتشل شاباً من الإفلاس ليصبح مليونيراً!

A + A -

قبل نحو 17 عاماً، كان الأميركي ريك سينكو مفلساً تماماً وعاطل عن العمل، يبحث بيأسعن وسيلة لإعالة طفله البالغ من العمر 5سنوات. لكن مابدأ بمحاولة بسيطةلبيع هاتف مستعمل على موقع eBay، تحوّل لاحقاً إلى قصة نجاح مذهلة، تدر عليه اليوم ملايين الدولارات.

في عام 2008، اشترى سينكو هاتفاً بـ35دولاراً من موقع "Craigslist"، ثم باعه على "eBay" مقابل 75 دولاراً. كانت تلك الصفقة بمثابة "ثغرة في النظام"، كما يصفها، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من البحث والتعلم والعمل المتواصل، وصلت إلى حد العمل 20 ساعة يومياً.

قال سينكو البالغ من العمر اليوم 41 عاماً والمقيم في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا: "كنت أذهب للأسواق الشعبية، وأزور محلات الملابس المستعملة، وأبني علاقات، وأدرس السوق، وأعرض المنتجات يومياً دون توقف"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

من بائع صغير إلى أحد كبار موردي الملابس المستعملة

تحول هدفه من تأمين لقمة العيش تدريجياً إلى مشروع ضخم. ففي عام 2023، أطلق سينكو شركته الخاصة "Technsports"، وهي شركة متخصصة في بيع الملابس المستعملة بالجملة لبائعين محترفين. وتبيع الشركة نحو 5000 قطعة يومياً، وحققت إيرادات تجاوزت 6.5 مليون دولارفيعام2024، وفقاً لوثائق اطلعتعليهاشبكة "CNBC".

ويؤكد سينكو أن شركته تحقق أرباحاً جيدة، بهامش ربح يصل إلى 50% لكل قطعة تُباع. لكنه يشدد على أن هذا النجاح لم يكن سهلاً: "لم آخذ يوماً واحداً إجازة منذ قرابة 20 عاماً. أنا محظوظ، لكن الأمر تطلب جهداً هائلاً، والتزاماً كبيراً، وتضحيات لا تُحصى".

البداية من الصفر.. وهاتف مكسور غيّر كل شيء

بعد أن أصبح أباً في سن 18، عمل سينكو كمشرف في مختبر تصوير تابع لسلسلة CVSلمدة 5 سنوات. ثم حصل على شهادة في إصلاح الحواسيب، وانتقل للعمل في شركة Circuit City، لكن بعد أسبوعين فقط، أعلنت الشركة إفلاسها، ليجد نفسه بلا عمل في قلب الأزمة المالية العالمية.

حينها، تعطل هاتفه، ولم يكن يملك المال الكافي لشراء هاتف جديد، فبحث عن هاتف مستعمل على eBay، ليكتشف أن بإمكانه شراء نفس الهاتف من Craigslistبسعر أقل وبيعه لتحقيق ربح. كانت تلك "لحظة المصباح"، كما يصفها، ليبدأ بعدها سلسلة من عمليات البيع والشراء التي استمرت لعشرين عاماً.

وقال سينكو "لا تحتاج إلى الكثير من المال لتبدأ، ولا تحتاج إلى معرفة عميقة. فقط ابدأ". ركّز في البداية على الإلكترونيات، ثم انتقل لاحقاً إلى الملابس المستعملة، التي تتطلب دعماً أقل للعملاء، وتباع بسهولة أكبر.

قميص قديم قد يساوي أكثر من جهاز ألعاب!

مع الوقت، اكتشف سينكو أن بعض قطع الملابس المستعملة، مثل قميص من ماركة "بولو رالف لورين"، قد تكون أكثر قيمة من أجهزة إلكترونية. "الكثير من هذه القطع تُرمى على الأرض في الأسواق الشعبية، ولا يدرك الناس قيمتها"، بحسب سينكو.

بدأ سينكو يومه قبل الفجر، يتنقل بين المحلات والأسواق، يبحث عن الكنوز المخبأة في أكوام الملابس القديمة. وبفضل علاقاته مع البائعين، أصبح يحصل على أفضل القطع قبل عرضها للجمهور. كان يعرض نحو 250 قطعة يومياً، ويستعين بخمسة موظفين مستقلين للمساعدة في التصوير والتغليف والشحن.

خطوة غيرت قواعد اللعبة

في عام 2023، وبعد أن وصلت مبيعاته على eBayإلى 2.5 مليون دولار، قرر سينكو تغيير نموذج عمله. بدلاً من بيع كل قطعة على حدة، بدأ بشراء الملابس بالجملة وبيعها لبائعين آخرين يعيدون فرزها وبيعها بأنفسهم.

"أصبح المخزون هو الأصل الأكثر قيمة في عملي"، يقول سينكو، مضيفاً: "أنا أكثر ربحية عندما أبيع كميات أكبر بهوامش أقل".

هذا التحول ساعده أيضاً على الوفاء بوعد قطعه لزوجته، التي تعرّف عليها خلال عمله القصير في Circuit City: أن يعمل بجد حتى يتخرج ابنه من المدرسة الثانوية، ثم يتقاعد مبكراً ويأخذ "إجازة لمدة 50 عاماً".

وبالفعل، بدأ الزوجان العام الماضي بجولة سياحية في أنحاء الولايات المتحدة، زارا خلالها نيويورك وكاليفورنيا ولاس فيغاس. "بدأنا نجني ثمار التعب"، يقول سينكو، لكنه يعترف: "عقلي لا يزال في العمل. لا أستطيع التوقف".

رغم النجاح، لا يزال سينكو يعمل يومياً، مدفوعاً برغبة لا تهدأ في المنافسة وتحقيق المزيد. "عندما تكتشف أنك تستطيع تحويل 5 دولارات إلى 25 دولاراً، كيف يمكنك أن ترتاح؟".