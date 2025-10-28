living cost indicators
دون توضيح السبب.. ترامب خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي

28
OCTOBER
2025
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) خلال زيارته في أكتوبر الماضي إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري، دون أن يوضح سبب الفحص.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة "آير فورس وان"، الإثنين: "أجريت فحص الرنين المغناطيسي، وكانت النتيجة مثالية. لقد قدّمت لكم التقرير الكامل".

وكان البيت الأبيض قد نشر في وقت سابق من الشهر الجاري ملخصا من صفحة واحدة لتقرير طبي أعلن أن ترامب يتمتع بـ"صحة عامة ممتازة"، مشيرا إلى أن الزيارة تضمنت "فحوصات تصوير متقدمة وتحاليل مخبرية وتقييمات وقائية"، دون توضيح سبب إجراء الفحوصات التصويرية.

ولم يقدّم ترامب نفسه أي تفاصيل إضافية، مكتفيا بالقول عندما سئل عمّا كان الأطباء يبحثون عنه: "يمكنكم سؤال الأطباء، لكنني أعتقد أنهم قدّموا تقريرا حاسما.. لم يسبق لأي رئيس أن قدم لكم مثل هذه التقارير".

ويبلغ ترامب من العمر 79 عاما، وقد لاحظ الصحفيون في الأشهر الأخيرة تورما في كاحليه وكدمة دائمة على يده اليمنى، كانت أحيانا تُغطّى بالمكياج.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في يوليو الماضي أن ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن، وهو مرض يرتبط بتورم الساقين، مؤكدا في الوقت نفسه أن الرئيس يتمتع بـ"صحة ممتازة" بشكل عام.

Skynews
{{article.title}}
