ترمب يسحب مرشحه لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب ترشيح جويل رايبورن، الذي كان مبعوثا لسوريا خلال ولاية ترمب الأولى في البيت الأبيض، لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

 

كان الرئيس الجمهوري قد رشح رايبورن في فبراير (شباط) للمنصب المشرف على السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط. وعقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة لتأكيد تعيينه في مايو (أيار). لكن السناتور الجمهوري راند بول والديمقراطيين في اللجنة عبروا عن مخاوف بشأن اختيار ترمب، وأجرت اللجنة تصويتا غير معتاد الأسبوع الماضي لصالح المضي قدما في الترشيح فقط، ولم توص مجلس الشيوخ بكامله بتعيين رايبورن.

 

وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد تساءلوا عما إذا كان رايبورن قد تورط في تضليل المسؤولين الأميركيين بشأن عدد القوات الأميركية في سوريا خلال فترة ولاية ترمب الأولى. وقال رايبورن في جلسة الاستماع إنه لم يكن له أي دور في أي خداع. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على سحب الترشيح الذي كان موقع أكسيوس أول من كشف عنه.

 

وعمل رايبورن في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي خلال إدارة ترمب الأولى.

