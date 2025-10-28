living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس وزراء جامايكا يحذّر من تسبّب الإعصار «ميليسا» بـ«أضرار جسيمة»

28
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّر رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس في مقابلة أجرتها معه الإثنين شبكة «سي إن إن» الأميركية من أنّ الإعصار «ميليسا» الذي يقترب من غرب البلاد قد يتسبّب بـ«أضرار جسيمة»، مناشدا السكّان اتّخاذ كل الاحتياطات اللازمة.

وقال رئيس الوزراء «لا أعتقد أن أيّ بنى تحتية في هذه المنطقة يمكنها الصمود أمام إعصار من الفئة الخامسة، لذلك قد تكون هناك أضرار جسيمة». ويقترب «ميليسا» من جامايكا بقوة إعصار من الفئة الخامسة، الأقوى على الإطلاق، وما يزيد من خطورته هو أنّه يتقدّم ببطء شديد ممّا يجعل الأضرار المتوقّعة من جرائه جسيمة للغاية.

وفي اليومين الأخيرين زادت قوّة «ميليسا» بشكل مفاجئ في غضون 24 ساعة فقط إذ انتقل من عاصفة مدارية برياح تبلغ سرعتها 110 كلم/ساعة صباح السبت إلى إعصار من الفئة الرابعة برياح تبلغ سرعتها 225 كيلومترا في الساعة صباح الأحد.

ومنذ ذلك الحين، ازدادت قوة الإعصار ليصبح من الفئة الخامسة، وهي أعلى درجة على مقياس سافير-سمبسون. وتبلغ سرعة الرياح المرافقة للإعصار حاليا 280 كلم/ساعة. ويمكن لإعصار بهذه القوة أن يلحق أضرارا كارثية حتى بالمنشآت المبنية جيّدا. ويتوقّع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في جامايكا فجر الثلاثاء.

وإذا لم تتراجع قوته حتى ذلك الحين سيكون أعنف إعصار على الإطلاق يضرب البلد الكاريبي منذ بدء عمليات الرصد الجوي. ومن المرجّح أن يتسبّب الإعصار بفيضانات وانهيارات أرضية كارثية.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout