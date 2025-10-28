A + A -

حذّر رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس في مقابلة أجرتها معه الإثنين شبكة «سي إن إن» الأميركية من أنّ الإعصار «ميليسا» الذي يقترب من غرب البلاد قد يتسبّب بـ«أضرار جسيمة»، مناشدا السكّان اتّخاذ كل الاحتياطات اللازمة.

وقال رئيس الوزراء «لا أعتقد أن أيّ بنى تحتية في هذه المنطقة يمكنها الصمود أمام إعصار من الفئة الخامسة، لذلك قد تكون هناك أضرار جسيمة». ويقترب «ميليسا» من جامايكا بقوة إعصار من الفئة الخامسة، الأقوى على الإطلاق، وما يزيد من خطورته هو أنّه يتقدّم ببطء شديد ممّا يجعل الأضرار المتوقّعة من جرائه جسيمة للغاية.

وفي اليومين الأخيرين زادت قوّة «ميليسا» بشكل مفاجئ في غضون 24 ساعة فقط إذ انتقل من عاصفة مدارية برياح تبلغ سرعتها 110 كلم/ساعة صباح السبت إلى إعصار من الفئة الرابعة برياح تبلغ سرعتها 225 كيلومترا في الساعة صباح الأحد.

ومنذ ذلك الحين، ازدادت قوة الإعصار ليصبح من الفئة الخامسة، وهي أعلى درجة على مقياس سافير-سمبسون. وتبلغ سرعة الرياح المرافقة للإعصار حاليا 280 كلم/ساعة. ويمكن لإعصار بهذه القوة أن يلحق أضرارا كارثية حتى بالمنشآت المبنية جيّدا. ويتوقّع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في جامايكا فجر الثلاثاء.

وإذا لم تتراجع قوته حتى ذلك الحين سيكون أعنف إعصار على الإطلاق يضرب البلد الكاريبي منذ بدء عمليات الرصد الجوي. ومن المرجّح أن يتسبّب الإعصار بفيضانات وانهيارات أرضية كارثية.