محاكمة 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على زوجة الرئيس الفرنسي

بدأت محاكمة 10 أشخاص اليوم (الاثنين)، بتهمة التنمر الإلكتروني على بريجيت، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما تردد أنهم أدلوا بتعليقات «خبيثة» على الإنترنت تنشر مزاعم أن زوجة الرئيس الفرنسي رجل وليست امرأة.

ولم تحضر بريجيت المحاكمة التي تستمر يومين في باريس، والتي بدأت عصر اليوم (الاثنين)، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن 8 رجال وامرأتين يواجهون اتهامات بنشر «كثير من التعليقات الخبيثة» على الإنترنت بشأن جنس السيدة الأولى و«ميولها الجنسية»، ووصف الفجوة العمرية بينها وبين زوجها على أنه «ميل جنسي للأطفال».

وحضر 7 متهمين إلى المحكمة اليوم، بينما مثّل محامونَ المتهمين الثلاثة المتبقيين.

يذكر أن بعض المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 41 عاماً و60 عاماً، نشطاء للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً تحصل منشوراتهم على عشرات الآلاف من المشاهدات.