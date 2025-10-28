living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محكمة تركية تصدر أمر اعتقال جديداً لرئيس بلدية إسطنبول المسجون

28
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت محكمة تركية اليوم (الاثنين) أمر اعتقال جديداً لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو بتهمة «التخابر السياسي»، في تصعيد جديد لحملة غير مسبوقة على المعارضة.

وليس بالأمر الغريب أن تصدر المحاكم التركية أوامر اعتقال رسمية بحق أشخاص محتجزين بالفعل عند بدء تحقيق جديد، لكن منتقدين يقولون إن القضاء مسيّس، وهو اتهام تنفيه الحكومة التي تقول إنه مستقل.

ويقول بعض المحللين إن الإجراء ضد إمام أوغلو، وهو منافس بارز للرئيس رجب طيب إردوغان، يمكن أن يؤدي إلى سيطرة الدولة على بلدية إسطنبول، أكبر مدينة في أوروبا.

ويمثل التحقيق بتهمة التخابر تصعيداً في حملة قانونية مستمرة منذ عام ضد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، والتي يرى منتقدو الحكومة أنها تلحق الضرر بمكانة تركيا كدولة ديمقراطية.

ويواجه إمام أوغلو وحزبه بالفعل مجموعة من التهم التي ينفيانها. وإمام أوغلو مسجون منذ مارس (آذار) على ذمة محاكمته بتهم فساد منفصلة. وصدر بحقه حكم بالسجن في يوليو (تموز) بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في إسطنبول.

ونفى أيضاً أحدث تهمة في المحكمة أمس (الأحد)، وفي بيان أصدره من السجن يوم الجمعة.

وقالت «وكالة أنباء الأناضول» التركية الرسمية إن محكمة في إسطنبول أصدرت الليلة الماضية أمر اعتقال إمام أوغلو واثنين آخرين، أحدهما ميردان يانارداغ رئيس تحرير قناة «تيلي 1» الإخبارية.

وفرضت الدولة يوم الجمعة الماضي سيطرتها على القناة، التي كانت تنتقد الحكومة، بسبب اتهامات بالتجسس.

وكانت المعارضة قد تنفست الصعداء يوم الجمعة بعد أن رفضت محكمة أخرى محاولة للإطاحة بزعيم حزب الشعب الجمهوري وإبطال المؤتمر العام للحزب عام 2023.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout