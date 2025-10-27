living cost indicators
فرنسا تدين إطلاق النار الإسرائيلي الذي استهدف “اليونيفيل” أمس

27
OCTOBER
2025
تدين فرنسا إطلاق النار الإسرائيلي الذي استهدف مفرزة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان في 26 تشرين الأول 2025.

ووقعت هذه الحوادث بعد الحوادث التي سجلت في 1 و2 و11 تشرين الأول المنصرم عندما كان قد استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتذكّر فرنسا أنّه يجب ضمان حماية العاملين في قوة الأمم المتحدة الموقتة وسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها ومبانيها، تماشيًا مع القانون الدولي والقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويجب أن تتمكن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان من تنفيذ ولايتها والتمتع بحرية التنقل بصورة كاملة. ونشيد في هذا السياق العصيب بشجاعة العاملين في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ومهنيتهم والتزامهم الثابت.

وتذكّر فرنسا أنّ ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 26 تشرين الثاني 2024 يسري على جميع الأطراف من غير استثناء بغية ضمان أمن المدنيين في جانبي الخط الأزرق، وتدعو "إسرائيل" إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية كافّة.

