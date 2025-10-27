living cost indicators
من هو «المتبرع الغامض» الذي منح «البنتاغون» 130 مليون دولار لسداد رواتب الجنود؟

كشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن المتبرع الغامض الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه تبرع بمبلغ 130 مليون دولار للحكومة الأميركية للمساعدة في دفع رواتب الجنود خلال فترة الإغلاق الحكومي، هو الملياردير تيموثي ميلون.

 

وكشف ترمب عن التبرع مساء الخميس، ووصف المتبرع بأنه «وطني وصديق شخصي»، من دون أن يكشف اسمه أو خلفيته، مكتفياً بالقول إن «الرجل أراد أن يدعم الجنود الأميركيين الذين يواصلون أداء واجبهم رغم توقف الحكومة».

 

وعند مغادرته واشنطن يوم الجمعة، رفض ترمب مرة أخرى الكشف عن هوية المتبرع أثناء حديثه مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية. واكتفى بالقول إنه «مواطن أميركي عظيم» و«رجل ذو مكانة مرموقة».

 

وأضاف الرئيس الأميركي: «إنه لا يريد الشهرة. إنه يفضل عدم ذكر اسمه، وهو أمر غير معتاد في العالم الذي أنتمي إليه، ففي عالم السياسة، يُفضّل المرء أن يُذكر اسمه».

 

غير أن شخصين مطلعين على الأمر، تحدثا مع «نيويورك تايمز»، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أكدا أن المتبرع هو السيد ميلون.

 

ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير «نيويورك تايمز». ولم تتمكن الصحيفة من التواصل مع ميلون وممثليه.

 

من هو تيموثي ميلون؟

تيموثي ميلون هو وريث ثري لمؤسسة مصرفية وقطب في قطاع السكك الحديدية، وهو داعمٌ مخضرم لترمب، وقد تبرع بعشرات الملايين من الدولارات للجماعات الداعمة لحملة الرئيس.

 

وفي العام الماضي، تبرع بمبلغ 50 مليون دولار للجان العمل السياسي لدعم ترمب، وكان ذلك أحد أكبر التبرعات الفردية التي تم الكشف عنها على الإطلاق.

 

وميلون، حفيد وزير الخزانة السابق أندرو دبليو ميلون، لم يكن متبرعاً بارزاً للحزب الجمهوري قبل انتخاب ترمب.

 

لكنه ضخّ مئات الملايين من الدولارات لدعم ترمب والحزب الجمهوري في السنوات الأخيرة.

 

ويعيش ميلون بشكل رئيسي في ولاية وايومنغ، وهو يتجنب الظهور الإعلامي رغم إنفاقه السياسي الكبير. وهو أيضاً من أبرز داعمي وزير الصحة روبرت كيندي جونيور، الذي ترشح للرئاسة العام الماضي.

 

وتبرع ميلون بملايين الدولارات لحملة كيندي الرئاسية، كما تبرع بأموال لمجموعته المناهضة للقاحات، «الدفاع عن صحة الأطفال».

 

وفي سيرته الذاتية التي نشرها بنفسه عام 2015، وصف ميلون نفسه بأنه ليبرالي سابق انتقل إلى وايومنغ من كونيتيكت بحثاً عن ضرائب أقل وليكون محاطاً بعدد أقل من الناس.

 

ويحتوي كتابه أيضاً على العديد من التصريحات المثيرة للجدل حول العرق. فقد كتب أن السود أصبحوا «أكثر عدوانية» بعد توسيع البرامج الاجتماعية في الستينيات والسبعينيات، وأن برامج شبكات الأمان الاجتماعي تُعدّ بمثابة «إعادة إنتاج للعبودية».

 

وكتب ميلون كتاباً آخر في صيف عام 2024 عن عمله في إعادة هيكلة مجموعة «بان آم سيستمز»، والتي تضم شركات سكك حديدية وطيران وتسويق.

 

وفي عام 2020، وخلال مقابلة نادرة ومختصرة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، رفض ميلون الإجابة عن أسئلة حول تبرعاته السياسية.

 

وقال، في إشارة إلى ترمب ومنافسه جو بايدن: «سأتبرع له أو لبايدن أو لمن أريد. لستُ مضطراً لذكر السبب».

 

شرعية قبول التبرعات

أكَّد المتحدث باسم «البنتاغون»، شون بارنيل، في بيان رسمي، أنه تم قبول التبرع بموجب ما يُعرف بـ«صلاحية قبول الهبات العامة»، موضحاً أن المبلغ سيُستخدم «لتعويض تكاليف رواتب ومزايا العسكريين».

 

ومع ذلك، يبدو أن التبرع يُمثل انتهاكاً محتملاً لقانون «منع العجز المالي»، الذي يحظر على الوكالات الفيدرالية إنفاق أموال، أو قبول خدمات، دون تفويض من الكونغرس.

 

ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيغطي هذا التبرع رواتب أكثر من 1.3 مليون جندي في الخدمة الفعلية.

 

ووفقاً لمكتب الميزانية التابع للكونغرس، طلبت إدارة ترمب في ميزانية عام 2025 نحو 600 مليار دولار كتعويضات عسكرية إجمالية.

 

ويعادل تبرع بقيمة 130 مليون دولار نحو 100 دولار لكل جندي.

الشرق الأوسط
{{article.title}}
